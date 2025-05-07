Минобороны Пакистана обвинило Индию в ударах по гражданскому населению

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что индийские вооруженные силы нанесли удары по мирному населению.

Его слова приводит телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Индия "совершила трусливую атаку на пять объектов в Пакистане", заявил глава пакистанского Минобороны. Министр отметил, что страна достойно ответит на действия Индии.

Ранее правительство Индии заявило о нанесении ударов по девяти целям в подконтрольной Пакистану части союзной территории Джамму и Кашмир. По данным источников телеканала Samaa TV, пакистанские ВС нанесли ответные удары по целям в Индии.