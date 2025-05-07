В Китае обеспокоены текущей ситуацией между Индией и Пакистаном

Китай назвал ракетные удары Индии по территории Пакистана "достойными сожаления" и призвал обе стороны к сдержанности.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из заявления МИД Китая на сайте ведомства.

"Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан являются и всегда будут соседями друг друга. Они оба являются соседями Китая", - сказано в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что Китай последовательно выступает против всех форм терроризма, и призывает обе стороны сосредоточиться на сохранении мира и стабильности.