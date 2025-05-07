https://news.day.az/world/1750844.html В Китае обеспокоены текущей ситуацией между Индией и Пакистаном Китай назвал ракетные удары Индии по территории Пакистана "достойными сожаления" и призвал обе стороны к сдержанности. Как передает Day.Az, об этом стало известно из заявления МИД Китая на сайте ведомства. "Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан являются и всегда будут соседями друг друга.
В Китае обеспокоены текущей ситуацией между Индией и Пакистаном
Китай назвал ракетные удары Индии по территории Пакистана "достойными сожаления" и призвал обе стороны к сдержанности.
Как передает Day.Az, об этом стало известно из заявления МИД Китая на сайте ведомства.
"Мы обеспокоены текущей ситуацией. Индия и Пакистан являются и всегда будут соседями друг друга. Они оба являются соседями Китая", - сказано в сообщении.
В заявлении также подчеркивается, что Китай последовательно выступает против всех форм терроризма, и призывает обе стороны сосредоточиться на сохранении мира и стабильности.
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