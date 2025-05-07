https://news.day.az/world/1750854.html Индийская армия подняла белый флаг в Кашмире - ВИДЕО Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Индийская армия подняла белый флаг в Кашмире - ВИДЕО
Индийская армия вывесила белый флаг на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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