Турция и США помогли предотвратить теракты в России - ПОДРОБНОСТИ

4 апреля 2018 12:26

Российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, выступая на московской конференции по международной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров", - сказал он.

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