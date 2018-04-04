Турция и США помогли предотвратить теракты в России - ПОДРОБНОСТИ

Российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, выступая на московской конференции по международной безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров", - сказал он.

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