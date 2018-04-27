В Дербенте уничтожили 11 боевиков
В дагестанском Дербенте 21 и 24 апреля были нейтрализованы 11 сторонников террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"21 и 24 апреля 2018 года в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы - сторонников международной террористической организации "Исламское государство", которые, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, планировали на территории Дагестана совершение резонансных покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти", - говорится в сообщении.
В ФСБ сообщили, что был введен режим контртеррористической операции. При задержании боевики оказали сопротивление и ответным огнем были убиты.
"На месте боестолкновения обнаружено и изъято: четыре автомата Калашникова, два пистолета (Стечкина и Макарова), большое количество боеприпасов к ним, охотничье ружье "Сайга", гранатомет РПГ-26, гранаты, два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, компоненты для их изготовления, четыре ножа и флаг МТО "ИГ", запас продуктов питания и медикаментов, а также военное обмундирование", - рассказали в ФСБ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
У США - новый госсекретарь
Ким Чен Ын придет на переговоры в Южной Корее пешком
Трамп прибудет с визитом в Великобританию 13 июля и встретится с Мэй
В Facebook заявили о рекордной прибыли несмотря на скандал с передачей данных
Azərbaycanın qızıl-gümüş bazarı ucuzlaşdı
Nazarbayev Sarkisyanla nə danışıb?
Bakıda yaşayış binasında yanğın: sakinlər təxliyə edilib
Дашнаки тоже предали Саргсяна - ПОДРОБНОСТИ
Ким Чен Ын придет на переговоры в Южной Корее пешком
Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
-
26 Апр. 10:53 20 326
-
26 Апр. 15:40 12 510
-
26 Апр. 13:40 7 379
-
26 Апр. 13:10 5 451
-
26 Апр. 12:19 5 193