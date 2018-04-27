Противостояние двух гоночных автомобилей, выпущенных с разницей в 50 лет, было снято в США - ВИДЕО

Владелец Chevy Chevelle SS, 1969 года выпуска запечатлел на видеокамеру, установленную в салоне раритетного автомобиля необычное противостояние, закончившееся безоговорочной победой, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Водитель нового спортивного автомобиля Chevrolet Camaro бросил вызов владельцу раритета на оживлённой магистрали в городе Модесто (штат Калифорния, США).

"Камаро обогнал меня, а затем притормозил рядом. Водитель и пассажир, сидящие в Chevrolet, как будто насмехаясь, жестами попросили показать, на что способен мой автомобиль. Я переключился на третью и дал газу, оставив позади этих "выскочек". Но в конце концов мы поравнялись, обменялись приветствиями и разъехались своими путями.

Я уверен, что удивил их, продемонстрировав мощь моего Chevy Chevelle SS, 1969 года выпуска", - написал в комментарии автор видеоролика.

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