Pininfarina раскрыла секреты дизайна водородного гиперкара

Летом 2022 года компании Viritech и Pininfarina представили водородный гиперкар Apricale, главной технической особенностью которого стала система управления силовой установкой Tri-Volt, позволяющая выбирать источник энергии для электромоторов, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru. За эту составляющую отвечали британские инженеры, а итальянские дизайнеры работали над обликом концепт-кара и в их трудах оказалось тоже немало интересных и необычных решений, о которых специалисты рассказали спустя несколько месяцев после премьеры.

На работу у специалистов Pininfarina было всего несколько недель, в течение которых им предстояло разработать дизайн для суперкара с уже готовой технической "начинкой". Кроме того, речь шла об облике модели, потенциально подготовленной для серийного производства, что также накладывало на дизайнеров большие ограничения.

В итоге был создан "двухслойный" суперкар, в котором акцентами выделены нижний сегмент, включающий в себя передний и задний бамперы и элементы боковин, и верхний, включающий в себя основной кузов и крылья. Роль аэродинамических элементов играют не отдельные детали, а переплетения кузовных деталей обоих "слоёв" Apricale.

Использование 3D-моделирования и технологий смешанной реальности позволило дизайнерам сократить время на разработку облика автомобиля и его аэродинамическую проработку. Возможности работать с реальными моделями суперкара не было, поэтому цифровые наработки были воплощены уже непосредственно в готовом концепт-каре.

Pininfarina отмечает, что дизайнеры подготовили около пяти различных вариантов экстерьера суперкара, из которых для воплощения был выбран один. Но и остальные проекты не забыты - если покупатели Viritech Apricale пожелают получить эксклюзивную модель, итальянские специалисты готовы адаптировать под их запросы имеющиеся варианты дизайна.