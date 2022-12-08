Экологичность электромобилей и обычных авто сравнили

Электромобили часто критикуют из-за того, что литий, необходимый для их создания, очень сложен в добыче, кроме того, существует большая проблема не только с созданием, но и с утилизацией аккумуляторов. Тем не менее авто на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) все равно наносят больший вред экологии. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" заявила Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении "ШЭР", передает Day.Az.

"Экологичность автомобиля можно рассматривать с точки зрения их жизненного цикла и с точки зрения влияния на городской воздух. Если мы говорим о втором аспекте, то тут электрокары абсолютные победители, машины на ДВС не могут с ними конкурировать. Именно поэтому электромашины и считаются экологичными", - сказала Леванова.

Если же рассматривать жизненный цикл авто, то здесь, как отметила Леванова, не все так однозначно. В случае электрокаров производство основных деталей - корпуса, колес и прочего - не сильно отличается от того же у авто на ДВС. При этом производство аккумуляторов создает ряд сложностей.

"Например, добыча того же лития имеет свои серьезные экологические издержки для региона. Соляные озера требуют много воды, которой и так недостает в той же Боливии, одном из мировых лидеров по добыче", - отметила эколог.

Помимо этого, все последние годы спрос на литий только рос, а с ней и добыча. В какой-то момент это становится уже губительным для природы и для жителей региона, сказала эколог.

Тем не менее батареи, по словам Левановой, как правило создаются уже с осознанием их конечности, некоторые производители заранее задумываются над тем, как переработать этот продукт. Эколог добавила, что, если батареи удастся сделать многоразовыми, производство электромобилей выйдет на новый уровень.