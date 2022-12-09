Dongfeng выпустил электроседан

На китайском авторынке появился новый электроседан со съемной батареей от компании Dongfeng. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Car News China. По данным интернет-портала, стоимость электрокара Fukang ES600 составляет 163,8 тыс. юаней. Для сравнения, рекомендованная розничная цена на седан Evolute i-Pro - почти 350 тыс. юаней.

Седан собран на платформе Peugeot 408. Габариты электромобиля - 4750х1920х1518 мм, размер колесной базы - 2730 мм. Французский 408-й оказался лишь на 130 мм ниже своего "зеленого" последователя.

Интерьер также выполнен в стиле Peugeot 408. Dongfeng добавила дисплей диагональю 9,7 дюйма и заменила селектор переключения передач "шайбой".

В движение ES600 приводит электродвигатель мощностью 150 л.с., максимальная скорость - 140 км/ч. Производитель снабдил электромобиль съемным аккумулятором емкостью 51 кВт·ч, который был разработан компанией CATL. Сообщается, что на одном заряде седан сможет проехать 410 км, владельцы Fukang ES600 могут воспользоваться зарядными станциями или заменить батарею на станции своих партнеров Aulton New Energy или EVOGO.



