Китайцы нашли способ сделать Mercedes вдвое дороже

Китайцы нашли изощренный способ сделать Mercedes-Benz V-Class дороже более чем вдвое. Мастерская Kede из Тяньцзиня начала приём заказов на улучшенный минивэн с существенными доработками экстерьера и интерьера. Тюнинг по-китайски окажется не только эпатажным, но и затратным: доработки удлинённого V-Класса будут стоить свыше миллиона юаней, то есть готовый однообъёмник окажется в 2,5-2,7 раза дороже аналогичного нового "Мерседеса", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Проект Kede начинается с изменения обвеса и увеличения высоты крыши. С новыми бамперами, порогами и дисками восприятие консервативного Mercedes-Benz V-Class меняется. Особенно впечатляют гигантская чешуйчатая радиаторная решётка и статуэтка на капоте - мало кто предлагает подобные дизайнерские решения. Называется минивэн под стать - Kede Xiangyi MH9.

Немецкий минивэн стал источником вдохновения Kede благодаря вместительному салону. Внутри Xiangyi MH9 тоже украсили в азиатском стиле: обшивки сделаны под мрамор, повсюду нити контурной подсветки, а от обилия электрорегулировок и экранов рябит в глазах. Само собой мультиконтурные кресла отделены от кабины сплошной пергородкой с телевизором, есть оттоманки и массажёры, а из чисто китайских "фишек" - чайный сервиз.

Исходный минивэн с индексом V 260 L приводит в движение обычный для местного рынка двигатель - бензиновая 2,0-литровая "турбочетвёрка" мощностью 211 сил и крутящим моментом 350 Нм. Тяга передаётся через 9-ступенчатый автомат, привод задний. У Kede Xiangyi MH9 характеристики не поменялись, разве что снаряжённая масса выросла на 130 килограммов.