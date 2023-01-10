Bentley продал рекордное число машин за год в своей истории

Число проданных машин класса люкс британского автопроизводителя Bentley в 2022 году превысило 15 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании, передает Day.Az.

По сравнению с 2021 годом объем продаж вырос на четыре процента. Известно, что тогда количество проданных автомобилей составило 14,6 тысячи. "Это был еще один год непредсказуемости. Бизнес преодолел значительные препятствия и продемонстрировал большую устойчивость, чтобы обеспечить третий год подряд рекордных продаж", - заявил генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк.

Он отметил, что активные продажи наблюдалась по всему миру, кроме Китая. В США, где Bentley является популярной маркой, уровень продаж снизился.

Также отмечается, что внедорожник Bentayga, стартовая цена которого составляет около 150 тысяч фунтов (12,7 миллиона рублей), все еще остается самой продаваемой моделью - на его долю приходится 42 процента общего объема продаж.