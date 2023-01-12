Американцы выбрали лучший автомобиль года

В США подвели итоги национальной премии "Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке" (North American Car, Utility and Truck of the Year - NACTOY). В этом году экспертное жюри, в состав которого вошли несколько десятков автомобильных журналистов и экспертов, в трех раундах выбрали из 47 претендентов победителей в каждой из трех категорий. Лучшим легковым автомобилем был признан Acura Integra, лучшим кроссовером - электрический Kia EV6, а лучшим пикапом - батарейный Ford F-150 Lightning, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Лифтбек Acura Integra дебютировал весной 2022 года и успешно стартовал на североамериканском рынке во многом за счет начальной цены в 31 тысячу долларов. Жюри NACTOY присудило модели 174 балла, и по этому показателю Integra обогнала два других автомобиля, вышедших в финал, Genesis Electrified G80 и Nissan Z.

"Возрожденная Integra хорошо выглядит, хорошо едет и является одним из немногих автомобилей в сегменте, для которого опционально доступна механическая коробка передач", - заявил член жюри Гэри Витценбург из WardsAuto. "Удовольствие от вождения и экономичность - это именно то, чего мы ждем от автомобиля для ежедневных поездок", - отметил Кирк Белл из Motor Authority.

Кроссовер года, Kia EV6, боролся за победу с Genesis GV60 и Cadillac Lyriq, и в итоге набрал 258 голосов. "EV6 - это хорошо сделанный электромобиль, которым приятно управлять, его легко заряжать и он хорошо выглядит", - заключил Джефф Гилберт с CBS Radio Network. Мэтт ДеЛоренцо из AutoEvolution в свою очередь отдал предпочтение этой модели из-за внушительного запаса хода, стиля и удобства на уровне премиальных марок.

И, наконец, Ford F-150 Lightning стал пикапом года в Северной Америке, обогнав по количеству голосов Chevrolet Silverado ZR2 и Lordstown Endurance. Его оценка составила 483 балла. "F-150 Lightning показывает, как самый привычный для американцев автомобиль можно сделать еще лучше, переведя его на электричество, и это фантастика", - заявил Бенгт Халворсон из Green Car Reports.

Напомним, победителями прошлогоднего конкурса "Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке" стали Hyundai Elantra седьмого поколения, электрический Ford Mustang Mach-E и пикап F-150.