Седан Volkswagen Virtus променяет турбомотор на «атмосферник»
Седан Volkswagen Virtus променяет турбомотор на "атмосферник". Такой вывод можно сделать из утечки Минпромторга Китайской Народной Республики. Из сертификационных документов следует, что Virtus локализуют в Поднебесной на мощностях SAIC-Volkswagen; местным потребителям новинку предложат под именем Lavida XR. Пока подтверждена единственная модификация со 110-сильным безнаддувным 1,5-литровым двигателем. Старт продаж не за горами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, Седан Lavida - это китайский бестселлер Volkswagen, поэтому решение назвать новую модель Lavida XR объяснимо. Вот только с исходной Lavida четырёхдверка имеет мало общего: речь идёт о переименованном индийском Virtus с упрощённой техникой.
Вместо агрегатов линейки TSI в Поднебесной предложат 1,5-литровый "атмосферник" мощностью 110 лошадиных сил. Вероятно, этот двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатыми "механикой" или автоматом. По габаритам Lavida XR уступит одноимённой модели: разница в колёсной базе - 37 миллиметров, в длине кузова - 117 миллиметров. Впрочем, Lavida XR всё равно на девять сантиметров длиннее лифтбека Polo, который собирали в России.
В Китае новый Volkswagen Lavida XR появится весной, а цены явно будут ниже отметки 100 тысяч юаней (эквивалент миллиона рублей). С текущими курсами валют Lavida XR может стать интересным вариантом для параллельного импорта, ведь похожие по цене и размеру седаны Bora в Россию уже завозят.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре