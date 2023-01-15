Седан Volkswagen Virtus променяет турбомотор на "атмосферник". Такой вывод можно сделать из утечки Минпромторга Китайской Народной Республики. Из сертификационных документов следует, что Virtus локализуют в Поднебесной на мощностях SAIC-Volkswagen; местным потребителям новинку предложат под именем Lavida XR. Пока подтверждена единственная модификация со 110-сильным безнаддувным 1,5-литровым двигателем. Старт продаж не за горами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru, Седан Lavida - это китайский бестселлер Volkswagen, поэтому решение назвать новую модель Lavida XR объяснимо. Вот только с исходной Lavida четырёхдверка имеет мало общего: речь идёт о переименованном индийском Virtus с упрощённой техникой.

Вместо агрегатов линейки TSI в Поднебесной предложат 1,5-литровый "атмосферник" мощностью 110 лошадиных сил. Вероятно, этот двигатель будет сочетаться с 6-ступенчатыми "механикой" или автоматом. По габаритам Lavida XR уступит одноимённой модели: разница в колёсной базе - 37 миллиметров, в длине кузова - 117 миллиметров. Впрочем, Lavida XR всё равно на девять сантиметров длиннее лифтбека Polo, который собирали в России.

В Китае новый Volkswagen Lavida XR появится весной, а цены явно будут ниже отметки 100 тысяч юаней (эквивалент миллиона рублей). С текущими курсами валют Lavida XR может стать интересным вариантом для параллельного импорта, ведь похожие по цене и размеру седаны Bora в Россию уже завозят.