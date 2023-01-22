Renault выпустила прощальную версию Megane RS

Компания Renault представит на автосалоне в Токио ограниченную серию спортивных хетчбэков Megane RS, которая завершит историю подразделения Renault Sport. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Megane RS Ultime построена на основе комплектации Trophy с системой телеметрии для использования на гоночном треке. В стандартное оснащение прощальной версии входят спортивные кресла Recaro с обивкой из алькантары, расширенными колесными арками, а также спойлером и задним диффузором в бамперах.

Логотипы, дверные ручки, рамки окон и колеса окрашены в черный цвет. Под капотом автомобиля турбомотор мощностью 300 л.с., автомобиль также получил тормоза Brembo и спортивные шины.

Подразделение Renault Sport, занимающееся разработкой "заряженных" версий автомобилей французского бренда, уже переименовано в Alpine Cars, и новые спортивные модели Renault будут выпускаться под этой маркой.