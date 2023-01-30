Rolls-Royce объявил об ажиотажном спросе на первый электрокар

Босс Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос объявил об ажиотажном спросе на первый электрокар Spectre. В интервью Automotive News Europe топ-менеджер признался, что корзина заказов выглядит намного лучше, чем ожидали маркетологи, и, если тенденция сохранится, Rolls-Royce придётся скорректировать планы (в сторону увеличения производственных мощностей). По оценке Мюллера-Отвоса, купе Spectre станет "третьей опорой" продаж после Cullinan и Ghost.

Торстен Мюллер-Отвос особо отметил, что электромобиль Spectre не просто хорошо продаётся, но и обеспечивает тот же уровень прибыльности, что и бензиновые Rolls-Royce. Вдобавок, книга заказов переполнена ещё до начала поставок, ведь не все клиенты смогли познакомиться с новинкой на закрытых презентациях.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, коммерческий успех Rolls-Royce Spectre отчасти обусловлен унификацией с бензиновыми моделями: в основе электрического купе лежит та же платформа "архитектура роскоши" (Architecture of Luxury), на которой построены Phantom, Cullinan и Ghost. Ещё один фактор, который мог привести к ажиотажному спросу - сочетание современной начинки электромобиля с традиционным дизайном интерьера и экстерьера.

Босс Rolls-Royce не уточнил, сколько именно заказов уже поступило, и сколько электромобилей Spectre британцы намерены собрать. Однако с учётом общей статистики продаж можно предположить, что ежегодно готовы собирать более пятисот купе.