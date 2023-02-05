Айфоны рассылают экстренным службам ложные сообщения о ДТП

В частности, японские спецслужбы жалуются на множество уведомлений от iPhone, лежащих в карманах людей, которые катаются на лыжах. Резкие движения и падения смартфон принимает за столкновение в дорожно-транспортном происшествии и ошибочно сообщает о несчастном случае.

Так, из 919 вызовов, полученных пожарной службой Кита-Альпс Нагано с 16 декабря 2022 года по 13 января 2023-го, не менее 134 были ложными. Они поступали из ближайших горнолыжных курортов. На такой "спам" от iPhone пожаловались и в городе Гуджо: в общей сложности 40 процентов уведомлений были ложными.

При этом местные власти признают, что не могут требовать от владельцев отключить функцию, так как она может спасти людям жизнь в случае реального ДТП. Стоит отметить, что устройство запускает обратный отсчет до вызова экстренных служб, однако вряд ли лыжник обратит на него внимание во время спуска.

Несколько недель назад Apple сообщила, что работает над усовершенствованием системы распознавания столкновений, так как она вызывала спасателей, когда люди катались на американских горках. Изначально компания заявляла о высокой точности системы, обученной на данных о миллионе часов вождения и авариях.