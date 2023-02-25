Раскрыта внешность обновленного Mercedes-Benz GLS

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS лишился камуфляжа. Портал Cochespias поделился изображением из закрытого конфигуратора; судя по обвесу, на скриншоте изображена базовая версия модели без пакета AMG-Line. Серьёзных изменений во внешности не ожидается: после рестайлинга появится радиаторная решётка с четырьмя крупными горизонтальными ламелями, а ещё поменяется форма воздухозаборников в бампере. Оптика большого кроссовера останется прежней, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Актуальный Mercedes-Benz GLS дебютировал весной 2019 года, так что скорое обновление выглядит логично. Похоже, что флагманский кроссовер будет доработан скромнее "младшего" GLE, пережившего рестайлинг в начале месяца, но по технике вероятна унификация.

Mercedes-Benz GLS наверняка перейдёт на гибридные силовые установки с 48-вольтовым стартер-генератором. Моторная гамма будет пересмотрена: можно ожидать появления новой версии GLS 450 d с модернизированным 3,0-литровым турбодизелем, а также улучшения характеристик бензиновых версий. В списке вероятных опций - новый "внедорожный" пакет, функция "прозрачного" капота и улучшенный автопилот для автопоезда.

Премьера обновлённого Mercedes-Benz GLS наверняка состоится весной, причём в ходе презентации могут показать всю гамму кроссоверов кроме роскошной модификации суббренда Maybach.