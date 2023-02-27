BMW намерена начать выпуск автомобилей на водороде до 2030 года

Германская компания BMW Group планирует до конца текущего десятилетия наладить производство автомобилей на водородных топливных элементах с нулевым выбросом. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на начальника отдела технологии компании Юргена Гульднера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы начнем производство [таких автомашин] во второй половине текущего десятилетия", - сказал Гульднер. "Я убежден, что будущее за водородом", - добавил он, говоря о перспективах серийного выпуска внедорожников на водороде BMW iX5 Hydrogen.

BMW, как информирует издание, может стать первым крупным производителем таких автомобилей в Европе. В настоящее время на рынке имеется только два легковых автомобиля ведущих фирм на подобных топливных элементах - Toyota Mirai и Hyundai Nexo.