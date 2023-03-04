В Калифорнии припаркованная Toyota упала в образовавшийся на дороге провал

В американском городе Санта-Паула (штат Калифорния) припаркованный автомобиль Toyota RAV4 упал в образовавшийся прямо под ним провал грунта, сообщает Ventura County Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Асфальт и грунт провалились на площади более 18 квадратных метров, и кроссовер, принадлежащий учительнице английского из местной школы, полностью оказался в яме, перевернувшись вверх колесами. Автомобиль находился в эксплуатации всего несколько месяцев, с ноября 2022 года.

Представитель местных коммунальных служб связал произошедшее с проливным дождем, из-за которого была разрушена труба ливневой канализации и размыт грунт под слоем асфальта на улице.