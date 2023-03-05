Спортивный седан GAC Shadow Leopard R дебютировал в Китае

Китайская государственная корпорация GAC продемонстрировала спортивный седан GAC Shadow Leopard R, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com.



Автомобиль представляет собой новую версию уже существующего на рынке седана Shadow Leopard (в Китае известен под названием Empow). От стандартной модели заряженная версия отличается другими бамперами, антикрылом и иными колесами. Салон же не поменялся.

Основные изменения находятся в технической части. Стандартный Shadow Leopard оснащается 1,5-литровым турбомотором 4A15J2, выдающим 177 л.с. Спортивный Shadow Leopard R получил двухлитровый турбодвигатель 4B20J1, мощность которого составляет 265 л.с. и 400 Н·м крутящего момента. Работает ДВС в связке с семиступенчатым "роботом".

Официальный старт продаж состоится уже в 2023 году. Пока что цены не раскрываются, однако китайские СМИ уверены, что прайс будет находиться в районе 200 тыс. юаней.





