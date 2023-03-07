Exeed представила обновленный кроссовер VX

Exeed показала обновленный кроссовер VX с салоном как у Mercedes-Benz. Фотографии новой модели опубликованы на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ожидается, что на китайском рынке обновленные кроссоверы появятся в апреле.

Автомобиль получил широкоформатную стеклянную панель с тремя экранами и прорезями под дефлекторы вентиляции, а также новый руль с сенсорными кнопками. Среди новых опций - активная система шумоподавления.

Как отмечает сайт Motor.ru, основные изменения пришлись на салон. Там появился цифровой кластер, который напоминает экран Hyperscreen на Mercedes EQS.

Появились более комфортные сиденья. Спереди - с обогревом и вентиляцией и вибромассажем. На втором ряду есть вентиляция, а сиденья третьего ряда имеют электропривод складывания спинок, подчеркивает газета "Авторевю".

Информации об изменениях в гамме двигателей нет.