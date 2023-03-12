Стало известно о новом дешевом электромобиле Tesla

Компания Tesla выпустит недорогой и полностью беспилотный автомобиль. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководитель американского автопроизводителя заявил, что планы создать новый недорогой электромобиль остались в силе. Журналистам агентства стало известно, что компания Илона Маска намерена заняться производством дешевого электрокара, который будет работать преимущественным образом в автономном режиме.

Маск заявил, что у инженеров корпорации есть понимание того, как создать автомобиль, стоимость сборки которого будет в два раза меньше, чем у седана Tesla Model 3. Предприниматель не стал раскрывать стоимость будущего беспилотного авто и сроки его выпуска.

Журналисты напомнили, что обещание запустить недорогой автомобиль с автопилотом Маск давал еще в январе 2020 года. Тогда руководитель Tesla отмечал, что компания сможет выпустить электрокар стоимостью до 25 тысяч долларов в течение трех лет.