Минивэн FAW Bestune M9

Первые официальные изображения минивэна FAW Bestune M9 стали достоянием публики. О сроках выхода новинки на рынок пока ничего не известно. Тем не менее, портал Автовзгляд знакомит читателей с экстерьером и интерьером модели, передает Day.Az.

Передок Bestune M9 выполнен в модном сейчас стиле: на подчеркнуто массивной радиаторной решетке с хромированными вставками "лежат" тонюсенькие светодиодные фары головного света. Корма новинки оснащена большим спойлером и высоко расположенными стоп-сигналами.

Затемненное заднее ветровое стекло визуально объединено с боковыми стеклами с помощью зачерненной задней стойки. Блоки задних фонарей имеют асимметричную форму и по-китайски украшены хромом.

Габаритные размеры Bestune M9 - 5280х2005х1945 мм при колесной базе 3200 мм. Двигатель - 2-литровый турбированный агрегат мощностью 245 л. с. В трансмиссии применен 8-ступенчатый "автомат". Тип привода - скорее всего передний, хотя производитель этот вопрос никак не освещает.

Приборная панель, оформленная "под дерево", должна, судя по всему, придавать имиджу машины налет роскоши. Как и сочетание кремовых оттенков в общем оформлении кожаного салона. Приборная панель минивэна представлена 7-дюймовым ЖК-монитором. Взаимодействовать с мультимедийной системой модели можно через 12,3-дюймовый экран, возвышающийся над центральной консолью. Кроме того, создатели Bestune M9 проявили здравый смысл, сохранив на самой центральной консоли физические кнопки управления опциями.

Пассажиры второго и третьего ряда сидений минивэна попадают в автомобиль через боковые сдвижные двери. Кресла второго ряда оснащены электрорегулировками подставки для ног, спинки и поясничного подпора, а также вентиляцией, подогревом и встроенным массажором.

Третий ряд сидений можно сложить ради увеличения места в багажнике. О будущих ценах Bestune M9, разумеется, пока ничего не известно. При этом есть все шансы, что FAW в конце концов привезет этот минивэн и в Россию. Ведь сейчас на нашем рынке представлена лишь пара машина подобного типа - GAC CN8 и Voyah Dream.