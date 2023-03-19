Первый взгляд на новый Renault Sandero: что изменится - ФОТО
Появились патентные изображения хэтчбека Renault Sandero в новом дизайне. Причем речь именно о модели марки Renault, а не Dacia, о чем свидетельствует ниша под ромбовидную эмблему, которую можно заметить на фотографиях, опубликованных нидерландским изданием Autoweek. Запатентованный автомобиль действительно отличается от актуального Dacia Sandero, пережившего легкий фейслифтинг в прошлом году. По одной из версий, хэтчбек в новом дизайне может предназначаться, например, для Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В поддержку этой версии говорит тот факт, что бразильская версия Sandero продается под материнским брендом Renault и визуально отличается от европейского Dacia Sandero.
У хэтчбека на патентных изображениях С-образные фонари в стиле Captur, двухуровневая передняя оптика с узкими дневными ходовыми огнями, соединенными тонкой хромированной полосой. Автомобиль запечатлен в двухцветном кузове с черной крышей, рейлингами и пластиковым обвесом, а значит, скорее всего, это вседорожная версия Stepway.
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