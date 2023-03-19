В поддержку этой версии говорит тот факт, что бразильская версия Sandero продается под материнским брендом Renault и визуально отличается от европейского Dacia Sandero.

У хэтчбека на патентных изображениях С-образные фонари в стиле Captur, двухуровневая передняя оптика с узкими дневными ходовыми огнями, соединенными тонкой хромированной полосой. Автомобиль запечатлен в двухцветном кузове с черной крышей, рейлингами и пластиковым обвесом, а значит, скорее всего, это вседорожная версия Stepway.