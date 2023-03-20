Компания Hyundai придумала «умную» крышу, передвигающую тень по салону

Компания Hyundai придумала "умную" крышу, которая передвигает тень по салону. Судя по документу, обнаруженному в Ведомстве по патентам и товарным знакам США, "умный блокирующий элемент" в стеклянной крыше может распределять теневые "пятна" по всему салону в зависимости от пожеланий пассажиров. То есть, она умеет обеспечивать идеальное соотношение света и тени, подстраиваясь под смену освещения снаружи, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Система использует встроенные камеры и датчики, размещенные в салоне. Камеры определяют положение пассажиров, а датчики следят за интенсивностью света в разных частях салона. Предусмотрены и внешние датчики: они изменяют интенсивность света снаружи, а также направление лучей относительно автомобиля. Ключевая технология - электрохромное стекло - не нова, но здесь она получила новое развитие.

Так, водитель может задать настройки освещенности в автомобиле. В дневное время солнце будет основным источником света, но система дополнит его салонными осветительными приборами, если интенсивность опустится ниже желаемой. И наоборот: если датчики зафиксируют, что салон стал светлее, чем нужно, электрохромное стекло автоматически затемнит его.

Кроме этого, оно умеет перемещать теневые "пятна" над пассажирами автомобиля - к примеру, во время поворотов. Таким образом они не будут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Пока это только патент, но он опирается на уже существующие технологии, а потому "умная" крыша вполне может появиться на Hyundai в обозримом будущем.