Lamborghini рассекретила дату премьеры преемника Aventador

Компания Lamborghini объявила дату дебюта нового суперкара на смену Aventador. Масштабная тизерная кампания Lamborghini подходит к концу - суперкар, известный пока под внутризаводским индексом LB744, официально будет представлен на следующей неделе. Автомобиль в модельной линейке итальянского автопроизводителя заменит снятый с производства Lamborghini Aventador и станет первым в истории бренда серийным суперкаром с гибридной силовой установкой. В несколько заходов марка раскрыла ключевые данные о модели и теперь о машине известно уже почти всё, кроме окончательного облика и имени, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новинка будет построена вокруг сверхлёгкого и жёсткого углепластикового монокока, получит активную аэродинамику и полноуправляемое шасси, а силовая установка позволит реализовать не только полный привод, но и новое поколение системы векторизации тяги.

Помимо 6,5-литрового V12 в состав силовой установки суперкара войдут три электромотора - один интегрирован в 8-ступенчатый "робот" DCT собственной разработки Lamborghini, два остальных установлены на передней оси.

Литий-ионная батарея ёмкостью 3,8 киловатт-часа будет расположена в трансмиссионном тоннеле и станет поддерживать как зарядку от бытовой розетки (за полчаса), так и в режиме рекуперации (за шесть минут). Итальянская марка традиционно называет свои автомобили в честь быков, так что и новинка должна получить звучное наименование вместо буквенно-цифрового индекса.