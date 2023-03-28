Exeed активно тестирует свой первый седан

Первый седан китайской компании Exeed сфотографировали во время испытаний, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Автомобиль пока что имеет несерийную оптику, однако сам кузов полностью лишен маскировочной пленки.

На шпионских фотографиях запечатлен Exeed E03, патентные изображения которого еще 2 марта 2023 года появились на официальном сайте китайского Минпрома. Его внешность выполнена в стилистике концепта AtlantiX. На местном рынке модель появится к концу 2023 года.

Машина базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка пока не раскрывается, однако известно, что она будет электрической. Разгон до первой сотни займет всего 3 секунды. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом пополнить батарею с 10 до 80% реально всего за десять минут при использовании устройств быстрой зарядки.