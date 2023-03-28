Китайский автогигант SAIC представил в Поднебесной свой новый электрический седан Rising Auto F7 со сменными батареями. Стоимость автомобиля с запасом хода до 666 км стартует с отметки 209 900 юаней и достигает 301 900 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Rising Auto F7 представляет собой привлекательный большой седан с обтекаемой купеобразной формой кузова, выдвижными дверными ручками и покатым капотом. Длина автомобиля составляет 5000 мм, ширина - 1953 мм, а высота - 1494 мм при колесной базе 3000 мм.

Новый седан от SAIC получил целый набор различных датчиков. Тут и ультразвуковые радары, и камеры, и LiDAR-сканер. В общей сложности у автомобиля насчитывается 32 разных датчика.

Отдельного внимания заслуживает интерьер автомобиля. Передняя панель Rising Auto F7 закрыта гигантским экраном, напоминающим гиперэкран MBUX от Mercedes-Benz. Панель представляет собой блок из трех дисплеев: 10,25-дюймовой цифровой приборной панели, 15,05-дюймового основного тачскрина информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймового дисплея для переднего пассажира.

Более того, для задних пассажиров предусмотрен еще один экран диагональю 8 дюймов. Система базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 8155 и работает под управлением операционной системы Rising. Также в автомобиле установлена акустическая система с 16 динамиками.

Rising Auto F7 в базовом исполнении оснащается установленным на задней оси электродвигателем мощностью 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента и питается от аккумулятора емкостью 64 кВт*ч. Далее следует комплектация с таким же электродвигателем и тройной батареей на 77 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 576 км по циклу CLTC.

Если этого покажется мало, то седан с одним 340-сильным мотором также предлагается с батареей на 90 кВт*ч, которая обеспечит запас хода до 666 км. Что же касается топовой комплектации, то ей положены два электродвигателя общей мощностью 544 л.с. и 700 Нм крутящего момента и аккумулятор на 90 кВт*ч. Разгон от 0 до 100 км/ч у такого седана составляет всего 3,7 секунды, а без подзарядки он способен проехать до 600 км. Все версии, кроме базовой, оснащаются сменными батареями.