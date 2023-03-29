Стартовали продажи семиместного кроссовера Kaiyi Kunlun

Kaiyi Auto, дочерняя компания Chery Auto, объявила о старте продаж своей SUV-модели Kaiyi Kunlun. Портал Автовзгляд узнал, по каким ценам автомобиль реализуют в Китае, передает Day.Az.

Кроссовер Kaiyi Kunlun, ("Кайи Куньлунь" - в русской транскрипции) впервые был представлен публике в конце прошлого года. Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4738х1968х1708 мм соответственно. Колесная база - 2820 мм. Это чуть больше, чем у Chery Tiggo 8, с которым у Kunlun много общих технических решений. Kunlun предлагает 5-местную или 7-местную компоновку. В интерьере модели выделяется 12,8-дюймовый дисплей на центральной консоли.

Бензиновые версии кроссовера оснащаются турбированными двигателями объемом 1,6 и 2 литра - точно такие же стоят и на Tiggo 8. Гибридная (подключаемого типа) силовая установка модели состоит из 1,5-литрового бензинового турбоагрегата и одного либо двух электродвигателей. В первом случае ее мощность равна 204 л. с., а с двумя электромоторами машина развивает 368 л. с. Цены на кроссовер, в зависимости от комплектации, укладываются в "вилку" 99 900−149 900 юаней.