Volkswagen ID. Buzz признан лучшим автомобилем года

Жюри конкурса World Car Awards, куда вошли автомобильные дизайнеры, инженеры, легенды автоспорта, а также представители СМИ и общественности, проголосовало за лучшие, по их мнению, автомобили 2023-2024 года. Первое место отдали электрокару Volkswagen, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Звание лучшего автомобиля 2023-2024 года (World Car Of The Year/Worls COTY) досталось электрическому минивэну Volkswagen ID. Buzz. Второе место занял спорткар Toyota GR86, а "бронзу" получил электрический кроссовер Nissan Ariya.

"Мы в восторге от признания и победы чисто электрического Volkswagen ID. Buzz. И мы благодарны уникальному, разнообразному и хорошо осведомленному жюри конкурса "Лучшие автомобили года" за то, что оно проголосовало за него как за общего победителя", - прокомментировали в Volkswagen победу Volkswagen ID. Buzz.

Титул лучшей автомобильной компании года достался Genesis, премиальному суббренду Hyundai. Южнокорейской марке удалось победить таких серьезных конкурентов, как Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus.

"Для Genesis большая честь быть удостоенной звания "Лучшая автомобильная компания года", особенно на начальном этапе нашего пути. Быть признанными такой прославленной и известной группой судей - это что-то особенное. А то, как Genesis был принят в Европе - официальным жюри Best COTY и публикой, делает победу еще более исключительной", - заявили в Genesis.

Также члены жюри назвали победителей премии в других категориях. Так, лучшим автомобилем года за свои деньги назвали кроссовер Dacia Duster, а MG4 стал лучшим бюджетным электромобилем года. Победу в номинации лучший доступный спортивный автомобиль года одержал Toyota GR86. Немецкий Volkswagen ID. Buzz Cargo признали лучшим легким коммерческим автомобилем, а первое место в категории квадрициклов занял компактный Citroen AMI.