Honda готовит новые кроссоверы

Известно, что будущие модели входят в серию e:N, которая предназначена в первую очередь для китайского авторынка. Премьера электромобилей пройдёт в рамках Шанхайского автосалона в апреле, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

Согласно ранее обнародованной стратегии развития, Honda Motor намерена к 2030 году вывести тридцать новых электрических моделей на мировой рынок. Известно, что компания решила инвестировать в "озеленение" линейки в общей сложности пять триллионов иен. По плану, Хонда полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания в своих моделях к 2040 году.

Одним из направлений "тотального озеленения" стала разработка семейства электромобилей, предназначенных в первую очередь для китайского рынка. Напомним, у Honda здесь есть три электрических кроссовера, правда, все они созданы на базе модели Vezel/HR-V прошлого поколения. Помимо этого, в прошлом году в Поднебесной стартовали продажи Honda e:NS1 и Honda e:NP1, их выпуск налажен на мощностях совместных предприятий с Dongfeng и GAC соответственно. У моделей есть несколько отличий в дизайне, однако в техническом плане они идентичны.

В октябре 2021 года японский производитель показал три концепта новой серии: e:N Coupe, e:N SUV и e:N GT. В их основе лежит платформа e:N Architecture W, предназначенная для задне- и полноприводных электромобилей. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у неё плоская и довольно крупная батарея, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и "многорычажка" сзади. Позже, в ноябре 2022 года в рамках выставки China International Import Expo был представлен ещё один шоу-кар Honda e:N2.

Теперь же производитель анонсировал ещё пару кроссоверов серии e:N, которые будут представлены на ближайшем Шанхайском автосалоне: он откроет свои двери в середине следующего месяца. Пока что Хонда опубликовала лишь тизеры новинок: на изображении видны два очень похожих купеобразных силуэта, которые слегка отличаются друг от друга оформлением передней части и кормы.

Можно предположить, что в роли новинок выступают "старшие братья" кроссоверов-близнецов e:NS1 и e:NP1. В этом случае новые паркетники, скорее всего, тоже встанут на конвейеры СП Dongfeng Honda и GAC Honda. Пока что никаких официальных подробностей нет, вероятно, производитель поделится ими в ходе скорого дебюта новых SUV, предназначенных для китайского рынка.

Информации о технике будущих кроссоверов пока, конечно, нет. В свою очередь Honda e:NS1 и e:NP1 оснащаются единственным электромотором, установленным на передней оси, у базовых версий его отдача составляет 182 л.с., у вариантов подороже - 204 л.с. В первом случае предусмотрена тяговая батарея ёмкостью 53,6 кВт*ч (запас хода на одной зарядке - 420 км, при расчёте по циклу CLTC), во втором - 68,8 кВт*ч (510 км). У этих паркетников максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.