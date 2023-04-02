Компания Acer переключилась на производство велосипедов

Тайваньский производитель электроники Acer, известный прежде всего своими компьютерами, представил новый продукт, которым оказался "умный" велосипед Ebii. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью Ebii является встроенный искусственный интеллект (ИИ). Алгоритм отвечает за предикативное управление трансмиссией, а также обработку информации с датчиков обнаружения столкновений, что позволяет выстраивать безопасную траекторию движения.

В Ebii также встроена продвинутая система безопасности. Так, например, велосипед автоматически блокирует ходовую часть, если пользователь от него отходит. Еще в новинку встроен GPS, который позволяет следить за перемещением транспорта в режиме 24/7 и удаленно его блокировать в случае кражи.

Ebii работает от аккумулятора на 460 Втч, который обеспечивает запас хода на 110 км. Встроенный электродвигатель способен разгонять велосипед до 25 км/ч. Весит при этом транспорт всего 16 кг.

Компания Acer не раскрыла дату премьеры новинки и ее стоимость. В Electrek предположили, что Ebii может стоить $1,5-2 тыс.