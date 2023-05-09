В Китае дебютировал гибридный кроссовер Jetour Dasheng i-DM

Китайская компания Jetour представила свой новый гибридный кроссовер под названием Dasheng i-DM. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Длина автомобиля составляет 4590 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1690 мм. Колесная база достигает 2720 мм. Среди особенностей экстерьера - скрытые дверные ручки, Y-образные фонари, спойлер на крыше и четыре выхлопные трубы. В салоне установлены 8-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 15,6-дюймовым сенсорным экраном, а также проекционный дисплей. Кроме того, модель оснащена адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и функцией дистанционного запуска двигателя.

Кроссовер Jetour Dasheng i-DM оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора. Ее мощность составляет 326 л.с.