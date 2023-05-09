Hyundai запустит в серию крайне необычный концепт-кар

Согласно сообщению южнокорейского новостного агентства Money Today, компания Hyundai приняла решение запустить в серийное производство ранее анонсированный концепт-кар N Vision 74, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Вчера появились сведения, что Hyundai одобрила концепцию производства и что компания сделает официальное заявление и представит серийную модель 27 мая.

Представленный в прошлом году заднеприводный спортивный автомобиль получил теплые прием критиков и пользователей в Сети. Концепт N Vision 74 дебютировал как "передвижная лаборатория" для подразделения Hyundai N Performance, чтобы исследовать будущие разработки силовых агрегатов. Гибридный электромобиль мощностью 670 л.с. приводился в движение двумя электродвигателями, установленными сзади, которые действуют как "виртуальный дифференциал". Эти двигатели питаются от аккумуляторной батареи мощностью 62,4 кВт•ч, которая сама питается от водородного топливного элемента, действующего как бортовой генератор для увеличения запаса хода. Журналисты, которым удалось покататься на одном из концепт-каров, хвалили его ускорение и впечатляющую маневренность.

На момент анонса Альберт Бирманн, бывший руководитель отдела исследований и разработок Hyundai-Kia, ставший исполнительным техническим консультантом, заявил в интервью Car and Driver: "Мне трудно представить, что мы запустим его в серию. В данный момент нам не нужен такой автомобиль".

Но совсем недавно Тилль Вартенберг, вице-президент Hyundai по управлению брендом N и автоспорту, сделал комментарий, выразив надежду на то, что двухместный автомобиль в ретро-стиле будет запущен в производство.