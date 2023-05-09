Представлен Chevrolet Camaro Vivid Orange Edition

Chevrolet Camaro Vivid Orange Edition - это модель, выпущенная ограниченным тиражом и предназначенная только для японского рынка. Всего выпущено 20 таких автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на motor1.com.

В дополнение к цвету Vivid Orange эта модель имеет серебристую полосу, которая проходит от капота к крышке багажника. В салоне нас встречают угольно-черная обивка и сиденья Recaro Performance.

Chevrolet Camaro Vivid Orange Edition построен на базе Camaro SS. Его 6,2-литровый V8 развивает мощность 447 л.с. и 617 Нм крутящего момента. В Японии автомобиль оценили в 66 275 долларов, тогда как стандартная модель стоит 62 908 долларов.

Chevrolet начала принимать заказы на Vivid Orange Edition 8 мая 2023 года. Автомобиль будет представлен на выставке Chevrolet Fan Day на гоночной трассе Fuji Speedway 20 мая. Поставки модели начнутся в середине июня.

В марте Chevrolet объявила, что производство Camaro заканчивается в январе 2024 года. Компания говорит, что это не конец модели, но прямая замена не появится сразу.

Ходят слухи, что следующим автомобилем, который будет носить название Camaro, может стать электромобиль. Это может быть конкурент Ford Mustang Mach-E.