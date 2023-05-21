Босс Aston Martin оценил доходы от участия в Формуле-1. На саммите Financial Times новый руководитель британской марки Лоуренс Стролл привёл в пример маркетинговый эффект от участия Aston Martin Vantage в гонках Формулы-1 в качестве автомобиля безопасности. По оценке Стролла, после появления спорткара в роли сейфти-кара ежегодные продажи модели увеличились на 300-400 единиц, что эквивалентно доходу в 60-80 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Раньше я не верил в выражение "гоняйся в воскресенье, продавай в понедельник", но теперь мы в самом деле испытываем это, заявил Лоуренс Стролл. "Хотя продажи 300-400 машин кажутся небольшими, для компании нашего размера это относительно важно", - подчеркнул босс Aston Martin. С канадским бизнесменом трудно поспорить, ведь в 2022 году британская марка реализовала около 6,4 тысячи машин.

Впрочем, Aston Martin не просто является одним из поставщиком автомобиля безопасности и медицинского автомобиля для Формулы-1. В "Королевских гонках" принимает участие заводская команда Aston Martin F1. Затраты на участие в чемпионате исчисляются сотнями миллионов долларов, прошлый сезон Aston Martin завершил на седьмом месте в Кубке конструкторов, и о доходах говорить не приходится.

Впрочем, в этом году дела у британской команды идут гораздо лучше, Aston Martin борется за вторую строчку в Кубке конструкторов, Фернандо Алонсо завоевал четыре подиума в пяти гонках, и инвестиции Стролла начинают приносить свои плоды. Кроме того, участие в чемпионате помогает конструировать дорожные машины: Стролл пообещал, что в ближайшие два года дебютируют восемь новинок Aston Martin с "формульными" технологиями.