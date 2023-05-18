FAW готов к производству нового Bestune T77

Государственная компания FAW сообщила, что планирует приступить к массовому производству следующего поколения кроссовера Bestune T77. Новому автомобилю обещают не просто увеличить габариты и освежить фирменный дизайн, но и заменить роботизированную трансмиссию на классический "автомат", передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Первая информация о кроссовере

Начать стоит с того, что речь в конкретном случае идёт о новом поколении кроссовера FAW Bestune T77. В Китае эта модель недавно обзавелась измененным экстерьером.

На самом деле работу над следующей генерацией машины компания FAW начала ещё в сентябре 2021 года. Именно тогда был выпущен опытный образец под заводским номером D511. Позже, в марте 2022-го, в Сети были опубликованы "шпионские" фотографии кроссовера и часть его технических характеристик. Кстати, следует отметить, что утечку других снимков будущего автомобиля компания FAW больше не допускала.

Судя по "слитым" тогда фото, экстерьер нового автомобиля должен был соответствовать актуальному корпоративному стилю линейки Bestune: кроссоверам T55 и B70S, а также седану B70. Между тем, анонсированная к производству серийная версия "семьдесят седьмого" будет выглядеть иначе. Она получит самый свежий дизайн, который компания FAW только-только начинает примерять к своим будущим моделям.

Новые данные о FAW T77 следующего поколения

Как сообщили в FAW, дизайн следующего Bestune T77 будет выполнен в совершенно новом корпоративном стиле под истинно китайским названием "Сила, чистота и совершенство". Первенцем в таком "фирменном" оформлении стал свежий кроссовер Bestune T90. Поэтому, чтобы получить представление о внешности будущего T77, нужно присмотреться именно к "тэ девяностому". Кстати, этот же совет относиться и к салону новинки. При этом уже есть данные, что вертикальный центральный экран в интерьере нового кроссовера будет 12-дюймовым, а цифровая приборная панель получит диагональ в 8 дюймов.

Озвучили в FAW и точные размеры кузова автомобиля. Они составляют: 4675 мм в длину, 1871 мм в ширину и 1672 мм в высоту. Правда, данных о колесной базе не прозвучало. Но и без них очевидно, что новая генерация Bestune T77 окажется заметно крупнее актуального поколения.

Что же касается моторного отсека, то на старте кроссоверу пообещали единственную силовую связку из 2-литрового турбодвигателя и 8-ступенчатого "автомата" от Aisin. Технические параметры силового агрегата ещё не сообщались, зато уже известно, что благодаря ему разгоняться с 0 до 100 км/ч автомобиль сможет за 7,8 секунды.

При этом нельзя не отметить, что пока компания FAW не сообщила дату начала серийного производства, а также не продемонстрировала ни одного свежего снимка нового Bestune T77. По всей видимости, это должно произойти в самое ближайшее время.