Обновленный кроссовер Hongqi HS5 удивил опциями и ценой

Бестселлер бренда Hongqi в Китае, кроссовер HS5, обновился, получил другой двигатель и стал доступен к покупке, при этом его цены остались прежними, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Hongqi - один из старейших брендов Китая, входящий в состав компании FAW Group. Изначально он был создан для нужд верхушки партийного аппарата КНР, но затем автомобили Hongqi стали доступны и обычным гражданам.

Стоит коснуться и того, как правильно произносить название этой марки. С точки зрения правил китайского языка, верным будет вариант "Хунцы". Тем не менее, сейчас часто встречается и произношение "Хончи".

В Поднебесной модельная линейка марки представлена 12 моделями. Бестселлером среди них выступает именно кроссовер HS5. Теперь он получил среднесрочное обновление.

Как обновился Hongqi HS5

Как мы уже отметили ранее, экстерьер HS5 оказался значительно переработан. Он получил крупную решётку радиатора с вертикальными ламелями и хромированной окантовкой. Другая особенность - красная полоса, пересекающая капот. Это - дань уважения первой модели Hongqi, CA770. Оптика у HS5 двухъярусная, в нижней части бампера интегрированы блок основного света и противотуманные фары. В задней части кроссовера расположились затемнённый элемент фонарей и несколько хромированных акцентов.

Габариты HS5 практически не изменились и составили 4785 х 1905 х 1700 мм при колёсной базе 2870 мм. Он стал несколько длиннее и уже своего предшественника. Из присутствующих на российском рынке автомобилей, HS5 можно сравнить с Geely Monjaro. В движение HS5 приводит новый 2-литровый ДВС мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Он сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Привод может быть как передний, так и полный.

Салон HS5 также получил ряд незначительных обновлений. Среди них можно выделить блок из двух более крупных экранов. Интересно, что сенсорный блок управления климатом заменили на физические кнопки. Такое в Китае встречается нечасто - чаще автопроизводители избавляются от кнопок. Но Hongqi позиционируется в Поднебесной как бренд для зрелых автолюбителей, поэтому они идут против трендов.

Сколько стоит обновленный Hongqi HS5

Обновлённый Hongqi HS5 не изменился в цене. В Поднебесной он доступен к покупке в пяти комплектациях с разрывом стоимости в 183,8-249,8 тысячи юаней. Базовая комплектация оснащается передним приводом, камерой заднего вида, круиз-контролем, 9 динамиками и светодиодными фарами. А вот тёплых функций у этой версии практически нет - "тёплые" тут только наружные зеркала.

Максимальная комплектация HS5 оснащается функциями активной безопасности, системой кругового обзора, обогревами всех сидений и 12 динамиками BOSE.