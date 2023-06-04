Lexus назвал дату дебюта нового внедорожника GX

В преддверии дебюта нового поколения внедорожника Lexus GX, который состоится 8 июня, японский автопроизводитель опубликовал изображение-тизер новинки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фото видно, что на двери багажника GX появилась поперечная светодиодная полоса, которая соединяет задние фонари машины. На GX сохранились дверные ручки под естественный хват и сильно выступающие колесные арки. Дизайн нового поколения GX близок к представленному ранее более крупному внедорожнику Toyota Land Cruiser 300 и очерчен более прямыми и резкими линиями, чем у прошлого поколения GX. Также GX получил более высокие и узкие наружные зеркала.

Технической информации о новинке производитель не раскрывает, однако ранее издание Automotive News сообщало, что автомобиль должен получить новое семейство гибридных силовых установок.