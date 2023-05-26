Редчайший седан Mercedes-Benz E60 AMG появился в продаже

Один из 45 легендарных седанов Mercedes-Benz E60 AMG появился в продаже. В линейке тюнинг-ателье AMG, ставшего ныне частью Mercedes-Benz, немало достойных и уникальных проектов, но среди них встречаются и особенно редкие. К числу таких можно отнести Mercedes-Benz E60 AMG. Всего было выпущено от 100 до 150 машин этой модели, однако только 45 седанов получили заводское исполнение 957 AMG Technik-Paket и один из экземпляров этой редкой версии появился на онлайн-торгах площадки Cars & Bids. Теперь у фанатов W124 есть возможность купить уникальную машину, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

E60 AMG стал флагманским вариантом Mercedes-Benz E-Class в кузове W124, выпущенным тогда ещё независимым ателье, седан оснащён 6,0-литровым двигателем V8 мощностью 375 лошадиных сил и крутящим моментом 582 Нм.

Также автомобиль получил усиленную 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, перенастроенное шасси и выхлопную систему Remus. Машина получила 17-дюймовые трёхсоставные колёса AMG, аэродинамический обвес для 500E, омыватели фар, противотуманные фары, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и люк с электроприводом.

Кроме того, у него есть ряд других опций, повышающих комфорт и без того роскошного Mercedes-Benz E-Class. Конкретный автомобиль выпущен в 1993 году и относится к варианту 957 AMG Technik-Paket, который подразумевал более богатое, чем у прочих версий модели, оснащение и 6,0-литровый мотор. Седан с левым рулём в своё время был перепродан из Японии в США, где и находится сейчас.