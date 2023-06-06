Porsche выставит на торги уникальный 911 Classic Club Coupe

Уникальный Porsche 911 Classic Club Coupe продадут с аукциона. Автомобиль от отделения Porsche Classic существует в единственном экземпляре и построен в рамках программы Sonderwunsch. Основой для него выступил 911 Carrera поколения 996, но в итоге купе отличается от исходника и внешне, и технически. Например, силовой агрегат тут от 996.2 GT3, а в дизайне можно найти отсылки к разным историческим моделям Porsche.

Купе 911 Classic Club Coupe - один из удивительнейших проектов подразделения Porsche Classic и программы Sonderwunsch. Спорткар построен по заказу Porsche Club of America на базе 911 Carrera (996). Здесь усилен кузов, вместо штатного двигателя и трансмиссии стоят агрегаты от 996.2 GT3, а в дизайне есть отсылки к разным историческим моделям Porsche. Так, две еле заметные выпуклости на крыше - это дань уважения концепту 911 Panamericana (1989), моделям Carrera GT и 911 Sport Classic.

Спойлер "утиный хвост" отсылает к 911 RS 2.7 из 1972-го: он сделан из армированного стекловолокном пластика и снабжен стоп-сигналом. Колеса - кованые 18-дюймовые Fuchs. В салоне 911 Classic Club Coupe можно найти табличку с надписью "911 Classic Club Coupe No. 001/001", подтверждающую единичный тираж. Центральные вставки на сиденьях и в дверях с узором "гусиные лапки" сплетены из тонких полосок черной и серой кожи, причем в Porsche Classic применили диагональное (твиловое) плетение.

Уникальный 911 Classic Club Coupe будет выставлен на торгах Broad Arrow Auctions, посвященных 75-летнему юбилею Porsche. Во сколько обошлась постройка купе, мы не знаем, но в качестве референса стоимости аукционисты предлагают использовать 911 Sport Classic 2023 модельного года. Иными словами, рестомод оценили в 223 тысячи долларов (18,2 млн рублей) - столько стоит Sport Classic с полным набором опций.