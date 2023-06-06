General Motors вкладывает в ДВС очередной миллиард долларов

General Motors инвестирует более 1 миллиарда долларов в два своих завода, расположенных во Флинте, штат Мичиган. Это крупное вливание денег направлено на стимулирование производства будущих тяжелых внедорожников следующего поколения с двигателями внутреннего сгорания, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Хотя компания не предоставила конкретных подробностей о будущих моделях, которые придут на смену нынешним Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD/Denali, General Motors раскрыла распределение инвестиций для объектов Flint Assembly и Flint Metal Center в Мичигане.

Около 788 миллионов долларов будет выделено на инвестиции во Flint Assembly, которые покроют расширение здания кузовного цеха и конвейера общей сборки. Эти инвестиции также включают приобретение новых инструментов и оборудования. Кроме того, дополнительные 233 миллиона долларов будут инвестированы во Flint Metal Center для разработки новых штампов, модернизации прессов и закупки нового оборудования.

Даже с акцентом на будущее с участием электромобилей General Motors заявляет, что новые инвестиции подчеркивают ее "стремление продолжать предоставлять клиентам сильный портфель автомобилей с ДВС на долгие годы". Продажи тяжелых пикапов GM в 2022 году выросли на 38% по сравнению с 2021 годом, а Chevrolet Silverado HD стал бестселлером в своем сегменте.

С начала 2023 года GM объявила об инвестициях в объекты Flint на сумму более 1,7 миллиарда долларов, что в дополнение к более чем 30,5 миллиардам долларов, направленным на ее заводы в США за последнее десятилетие.