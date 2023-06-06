Представлен Ram Rampage 2024

Компания Ram официально подтвердила, что его новый небольшой пикап будет называться Rampage 2024, а также опубликовала видеоролик, в котором обсуждается история названия и демонстрируется дизайн автомобиля.

Сегмент небольших пикапов набирает обороты во всем мире, поэтому Ram хочет занять свою долю рынка. Производитель опубликовал несколько фотографии, кроме того, автомобиль можно рассмотреть в видеоролике. Он оснащен большой радиаторной решеткой, С-образными дневными ходовыми огнями и рубленными форматами. Задние фонари выполнены в стиле американского флага.

Помимо раскрытия внешнего вида грузовика, официальные лица Ram также рассказали о названии Rampage. Генеральный директор Майк Коваль-младший объясняет, что Rampage говорит о силе и мужестве, двух качествах, которые, как он надеется, будут связаны с грузовиком. Ранее Dodge использовал название Rampage для небольшого 2-дверного пикапа с цельным кузовом, выпускавшегося с 1982 по 1984 годы.

Ram подтвердила, что у пикапа будет 10,25-дюймовый информационно-развлекательный экран, использующий систему Uconnect 5. Кроме того, автомобиль получит цифровую приборную панель.

Автопроизводитель пообещал, что Rampage получит качественные материалы, включая замшевые дверные карты и кожаные сиденья. Он также получит поворотный селектор передач.

Rampage будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем Hurricane 4 от Stellantis. Как и у Jeep Wrangler, он развивает мощность 270 л.с. и крутящий момент 400 Нм.