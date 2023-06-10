Это новейший внедорожник BMW X5L

BMW X5 хорошо известен во всём мире, а вот BMW X5L - это редкость: "растянутый" кроссовер (на увеличение длины и колёсной базы и указывает буква L) - эксклюзив для китайского рынка. И вот, скоро этот эксклюзив сменит поколение: показанный на фото новейший BMW X5L встанет на конвейер совместного предприятия BMW Brilliance в сентябре текущего года, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новый BMW X5L будет похож на обновлённый глобальный BMW X5 2024 - он дебютировал в феврале текущего года. Интерьер тоже будет выполнен в духе глобальной версии.

Базовый BMW X5 30Li получит 2-литровый четырёхцилиндровый мотор мощностью 258 л.с., версия подороже - X5 40Li - получит шестицилиндровый 3-литровый мотор мощностью 381 л.с. Если сравнивать с моторами нынешнего BMW X5L, то они станут мощнее на 13 и 48 л.с. соответственно.