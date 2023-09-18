Седан Voyah Passion получит новую версию с тремя моторами

Китайский седан Voyah Passion, который продается в том числе в России, получит новую модификацию в сентябре. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал CarsNewsChina. По их данным, машине добавят третий бензиновый мотор. Сейчас модель доступна только в электрической версии, с двумя двигателями.



Внешне новинка будет отличаться наличием решетки радиатора вместо заглушки, как у полностью электрической модификации. Эта деталь необходима для вентиляции бензинового мотора, который будет использоваться исключительно для выработки электричества. Также четырехдверку оборудуют двумя электромоторами (177 л.с. и 218 л.с.). Запас хода машины на одном электричестве составит 260 км. С участием ДВС этот показатель вырастет до внушительных 1227 км.

Длина машины составит 5088 мм, ширина - 1970 мм, а высота - 1515 мм. Размер колесной базы - 3000 мм. Седан построят на платформе ESSA+SOA



Voyah Passion представляет собой серийное воплощение концепта I-Land, показанного в 2020 году. Автомобиль получил множество интеллектуальных систем вождения, в работе которых помогают установленные по всему кузову 12 камер и 12 ультразвуковых радаров.



Силовая установка автомобиля в России состоит из двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 510 л.с. и 730 Н·м крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 3,8 с. Максимальная скорость - 210 км/ч. Батарея емкостью 82 кВт·ч позволяет преодолевать 483 км на одной зарядке. Кроме того, в топовых исполнениях машина получит и более емкую батарею - на 109 кВт·ч, с которой запас хода повысится до 608 км.





