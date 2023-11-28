В Баку водители смогут заранее узнавать о пробках на дорогах

В Баку водители смогут заранее узнавать о пробках, авариях и проводимых ремонтных работах на дорогах. С этой целью начаты работы по разработке высокоточной 3D электронной карты и навигационного мобильного приложения для анализа текущего состояния дорожно-транспортной инфраструктуры.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что карта предназначена для отображения всех дорог, полос, дорожных знаков и светофоров, мостов и тоннелей, адресной информации, а также для их легкого обновления.

"Таким образом, будет обеспечена электронная передача водителями информации о проблемах на дорогах (аварии, пробки, опасные ситуации и т. д) в ЦИУТ МВД и использование мобильных телефонов в качестве датчиков средней скорости.

В рамках проекта с привлечением опытных специалистов по географическим информационным системам Великобритании и Турции были проведены съемки на территории 6 тысяч 235 км по городу Баку. Подготовленные картографические данные будут отражены в мобильном приложении, которое будет использоваться гражданами. С помощью вышеуказанного приложения, граждане смогут узнавать по карте о ремонтных работах, авариях, заторах на дорогах в соответствующих районах. Кроме того, в будущем с помощью приложения граждане смогут в режиме реального времени наблюдать за ситуацией на дорогах посредством камер видеонаблюдения. Мобильное приложение планируется запустить в течение следующего года", - говорится в сообщении ЦИУТ.

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