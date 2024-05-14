Porsche впервые показал гибридную версию спорткара 911

Компания Porsche показала первую в истории версию модели 911 с гибридным двигателем, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании. Официальная премьера новинки состоится 28 мая, в немецкой компании пока не раскрывают, какую именно силовую установку получит автомобиль.



Автомобиль тестировался в том числе на "Северной петле" "Нюрбургринга" и преодолел круг по "Нордшляйфе" за 7.16,934 - на 8,7 секунды быстрее предшественника.

Тестовое купе было оснащено стандартными дорожными шинами и опциональным аэродинамическим обвесом с фиксированным антикрылом.

В Porsche также отметили, что протестировали гибрид в самых разных климатических условиях. В общей сложности на испытаниях гибрид проехал более 5 млн км.

Модель Porsche 911 начали выпускать в 1965 году, а впервые показали в 1963-м. Актуальное на данный момент поколение является восьмым в истории и имеет индекс 992.



Исторически 911 представляет собой спортивный автомобиль класса GT, выпускавшийся в нескольких формах кузова: тарга, двухместное купе и кабриолет.

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