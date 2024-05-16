В Финляндии произошла утечка данных 65 тыс. владельцев автомобилей

Утечка данных примерно 65 тыс. владельцев автомобилей произошла в Финляндии.

Об этом сообщило местное Агентство транспорта и связи, передает Day.Az.

Один из клиентов агентства предоставил доступ третьей стороне, которая единовременно запросила данные около 65 тыс. владельцев автомобилей, пока доступ не был заблокирован, уточняется в сообщении.

Доступ к этой информации временно закрыт, ведется разбирательство.

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