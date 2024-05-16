https://news.day.az/autonews/1660728.html В Финляндии произошла утечка данных 65 тыс. владельцев автомобилей
В Финляндии произошла утечка данных 65 тыс. владельцев автомобилей
Утечка данных примерно 65 тыс. владельцев автомобилей произошла в Финляндии.
Об этом сообщило местное Агентство транспорта и связи, передает Day.Az.
Один из клиентов агентства предоставил доступ третьей стороне, которая единовременно запросила данные около 65 тыс. владельцев автомобилей, пока доступ не был заблокирован, уточняется в сообщении.
Доступ к этой информации временно закрыт, ведется разбирательство.
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