Обновленный Hyundai i30 поступил в продажу

Hyundai представила в очередной раз обновленный Hyundai i30 в марте текущего года, а сейчас автомобиль поступил в продажу в Европе. Теперь известны все цены, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Изображение: Hyundai

Самый доступный Hyundai i30 стоит 31,5 тыс. евро - это хетчбэк в комплектации i-Motion с 1,0-литровым турбированным мотором мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Универсал с таким же мотором на 4 тыс. евро дороже, но он в более богатой комплектации Comfort. За доплату механическую коробку передач можно заменить на 7-ступенчатый "робот".

Изображение: Hyundai

Изображение: Hyundai

Для Hyundai i30 доступен и другой мотор, более мощный 1,5-литровый турбированный мощностью 140 л.с. И этот двигатель тоже доступен как с МКП, так и с "роботом". Стоимость хетчбэка с 1,5-литровым двигателем в комплектации Premium - почти 38 тыс. евро. Универсал дороже, но ненамного - на 1 тыс. евро.

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