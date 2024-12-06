Названо количество машин, утилизированных в Азербайджане

В Азербайджане на утилизацию передано около 40 транспортных средств.

Как сообщил начальник отдела утилизации транспортных средств ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов, процесс утилизации начался в ноябре этого года, а для удобства был запущен специальный портал. На сегодняшний день уже осуществлены единовременные выплаты более чем 10 заявителям на основе подтверждающих документов, передает Day.Az.

Лачинов подчеркнул, что в рамках "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" была разработана программа утилизации транспортных средств, а также внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, касающихся реализации этой программы.

С сентября этого года вступили в силу положения закона "Об отходах", касающиеся утилизации транспортных средств. В рамках этого закона ОАО Təmiz Şəhər уже предприняло шаги по регистрации утилизаторов в соответствующем реестре.

Процесс утилизации транспортных средств осуществляется добровольно. При этом передача на утилизацию возможна только после снятия транспортного средства с учета в соответствии с требованиями закона "О дорожном движении".